Horner verwacht geen makkelijk weekend in China

Het team van Red Bull Racing is op een zeer sterke wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze wonnen met Max Verstappen drie van de eerste vier races. Volgende week in China willen ze weer winnen, maar Christian Horner verwacht een lastig weekend in Shanghai.

De Chinese Grand Prix staat dit jaar voor het eerst sinds 2019 weer op de kalender. De race ontbrak in de afgelopen jaren vanwege het coronavirus, dus de teams en coureurs moeten weer gaan wennen aan het circuit. Om het allemaal nog iets lastiger te maken heeft men de baan voorzien van een vers laagje asfalt en wordt er direct ook een sprintrace verreden. Dat betekent dus ook dat de teams slechts één training de tijd hebben om data te verzamelen.

Red Bull-teambaas Christian Horner weet dat iedereen zijn team ziet als de absolute favoriet. De Brit tempert echter de verwachtingen in gesprek met de internationale media: "Het is een goed circuit. De eerste bocht gaat eindeloos door en de snelle bochten op weg naar het achterste rechte stuk zijn altijd heel erg zwaar voor de linker voorband. Het is ook een sprintrace, dus dat wordt nog een uitdaging. Er zijn heel veel punten te verdienen, dus het wordt interessant. Ik denk dat Ferrari op Albert Park competitief was en we zagen op vrijdag dat hun racepace sterk was. We verwachten dat ze in China onze naaste concurrent zullen zijn."