Alonso grapt: "Hamilton is straks ook 40!"

Fernando Alonso verlengde eerder deze week zijn contract bij Aston Martin. De Spanjaard staat nu tot en met 2026 onder contract bij het Britse team. Hij is dan 45 jaar oud en hij stelt dat hij zelf aan de bel zal gaan trekken als het niet meer gaat in de sport.

Alonso is momenteel al de oudste coureur van het Formule 1-veld. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen zal dat nog wel eventjes blijven en in 2026 zal hij één van de oudste Formule 1-coureurs van de 21ste eeuw zijn. Het lijkt er nu niet op dat Alonso last heeft van zijn leeftijd, want de Spanjaard is nog steeds één van de beste coureurs van het veld. Hij realiseert zich echter wel dat er vragen over zullen worden gesteld.

Hand opsteken

Vrij weinig atleten zijn immers nog actief op hun 45ste. Voor Alonso is dit echter geen probleem, maar hij laat aan Motorsport.com weten dat hij alles goed in de gaten zal blijven houden: "Het klopt dat ik dan 45 jaar oud ben. Als ik op een dag het gevoel krijg dat ik niet gemotiveerd meer ben, of niet meer in vorm of snel ben, dan zal ik daar eerlijk over zijn richting Aston. Ik zal de eerste zijn die zijn hand opsteekt om te zeggen dat ik her en der iets ben verloren en dat we een oplossing moeten zoeken."

Hamilton

Alonso voelt zich voorlopig nog goed en hij weet dat hij niet de enige senior van het veld zal zijn. De Spanjaard sluit zijn verhaal af met een lach: "Zoals ik al zei in Japan, was dat één van mijn beste races ooit, en dat is nog maar vijf dagen geleden. Ik voel me dus goed en ik zie geen enkel probleem. Lewis Hamilton wordt in januari ook 40, dus ik zal niet de enige veertigplusser zijn waar jullie over kunnen praten!"