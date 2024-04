Honda heeft zin in nieuwe samenwerking met Alonso

Het team van Aston Martin sloeg eerder deze week een grote slag. Ze maakten namelijk bekend dat Fernando Alonso zijn contract heeft verlengd tot en met 2026. Dat betekent dus ook dat hij weer gaat samenwerken met Honda. De Japanners stellen dat hun band met Alonso alleen maar sterker is geworden.

Lange tijd leek het erop dat Alonso en Honda nooit meer samen zouden kunnen werken. In zijn tweede periode bij het team van McLaren reed Alonso immers ook met Honda-krachtbronnen, maar dat ging niet helemaal naar wens. De motoren waren niet betrouwbaar en niet snel, en dat zorgde voor enorm veel chagrijn bij Alonso. De Spanjaard stak zijn frustratie niet onder stoelen of banken.

Hierdoor leek het erop dat Alonso nooit meer met Honda-motoren zou gaan rijden. Aangezien de Japanners vanaf 2026 gaan samenwerken met Aston Martin, gaat dit dus toch gebeuren. Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe laat aan Motorsport.com weten dat hij uitkijkt naar de samenwerking: "Toen ik van 2015 tot en met 2017 met hem samenwerkte, was het een enorm lastige situatie voor Honda en het team. Het was een frustrerende periode, er waren moeten dat onze relatie nogal gespannen was. Ik denk dat onze band nu sterker is, want we zijn over die frustratie heen gestapt. Alonso is sindsdien heel actief geweest."