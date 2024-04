"Marko vreest voor verrassingen in China"

Het team van Red Bull Racing heeft een goede start van het seizoen achter de rug. Max Verstappen won drie van de eerste vier races en men hoopt op nieuwe successen in China. Helmut Marko hoopt echter dat zijn team niet voor vervelende verrassingen komt te staan op het circuit van Shanghai.

Voor het eerst sinds 2019 zal er over anderhalve week weer worden geracet op het Chinese circuit. De Formule 1 pakt direct uit, want men zal er het eerste sprintweekend van het jaar gaan afwerken. Niet iedereen is daar even blij mee, maar het is wel de verwachting dat het een groot spektakel wordt. Veel teams en coureurs hebben in ieder geval wel zien in de race, maar niemand weet precies wat ze kunnen verwachten.

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft er wel zin in. De Oostenrijker hoopt vanzelfsprekend op een mooi resultaat van zijn team, maar aan Sky Sport laat hij weten dat er ook mogelijke problemen om de hoek kunnen komen kijken: "Ik hoop niet dat we voor verrassingen komen te staan zoals in Melbourne. Daar was het asfalt zo agressief en zaten we er helemaal naast wat betreft de bandenslijtage, wat juist een van onze sterkste punten is. Je kon bij Checo zien hoeveel slijtage er was. Het zou dus nog een verrassing op die manier kunnen zijn, maar we zijn gewaarschuwd en ik denk dat we nu beter weten hoe we moeten reageren. Maar het is een compleet nieuwe situatie voor de meeste van ons."