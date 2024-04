Marko trots op Perez: "Bezig met zijn beste seizoen"

Het team van Red Bull Racing is zeer sterk aan het nieuwe seizoen begonnen. Niet alleen Max Verstappen is in vorm, ook Sergio Perez presteert ook heel goed. Helmut Marko is tevreden over hem en hij stelt dat Perez bezig is met zijn beste seizoen in dienst van Red Bull.

Perez kwam afgelopen weekend als tweede over de streep op het circuit van Suzuka. De Mexicaanse coureur had een flinke achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen, maar hij reed een sterke race. Perez moest meerdere coureurs inhalen en dat deed hij ook nog eens op een zeer puike manier. Hij beschikt over een aflopend contract bij Red Bull, maar vooralsnog lijkt hij op pole position te staan voor het zitje voor 2025.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko is tevreden met de huidige prestaties van Perez. De Oostenrijkse adviseur heeft veel mooie woorden over voor Perez. In zijn column voor Speed Week deelt Marko zijn complimenten uit aan zijn Mexicaanse coureur: "Checo was heel erg solide. Hij had een beetje pech bij zijn pitstop, maar daarna kwam hij terug in de race mede, door een geweldige inhaalactie op Lewis Hamilton. Hij is echt bezig met zijn beste seizoen tot nu toe in dienst van ons team."