Verstappen maakt indruk: "En dat is een slechte dag!"

Max Verstappen kende afgelopen weekend een zeer dominante race in Japan. Hij pakte ook de pole position, maar zijn voorsprong in de kwalificatie was niet zo groot. Tom Kristensen kan hier wel om lachen, hij stelt dat dit een slechte Verstappen was.

Verstappen was vrijwel het hele weekend extreem dominant in Japan. Toch was hij niet helemaal tevreden, omdat niet alles naar behoren functioneerde. Op de zaterdag pakte hij de pole position met een minimale voorsprong op zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez. Verstappen was na afloop van de kwalificatie redelijk ontevreden, maar een dag later werd duidelijk dat hij nog steeds onverslaanbaar is.

Realiteit

Negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristensen kan wel lachen om het feit dat Verstappen na afloop van de kwalificatie stelde dat hij niet blij was met zijn rondje. In de F1 Nation Podcast spreekt Kristensen zich uit: "Hij was in de kwalificatie iets minder dan een tiende sneller dan Checo. En dat is een slechte dag voor Verstappen, de pole pakken met minder dan een tiende verschil. Het spijt me, maar dat is de realiteit, want hij is heel sterk."

Perez

Kristensen is ook van mening dat Verstappens teamgenoot Sergio Perez goed met deze situatie om kan gaan. De Deen looft Perez: "Het is briljant dat hij daarmee kan omgaan in hetzelfde team en dat doet hij heel erg goed. Dus ik denk dat hij zichzelf een soort van opnieuw heeft uitgevonden. Of hij zich nu vooral op zichzelf richt? Dat moet hij hebben gedaan, er is geen twijfel over dat we dat nu zien. Als we terugkijken naar een jaar geleden, dan zien we dat hij toen praatte over het kampioenschap na zijn briljante prestaties."