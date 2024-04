Verstappen lacht om FE-circuit: "Die was vast dronken!"

De Formule 1 is niet het enige wereldkampioenschap dat in de afgelopen weken racete in Japan. Eerder werkte ook de Formule E een ronde af in het Aziatische land. Max Verstappen heeft ernaar gekeken, maar hij grapt wel dat het circuit daar is goedgekeurd door iemand die dronken was.

Vlak voordat de Formule 1 in actie kwam in Japan, kwamen de Formule E-coureurs in actie op een stratencircuit in hoofdstad Tokio. Ook in de Formule 1-paddock werd dit evenement besproken. Veel FE-coureurs hebben immers een verleden in de Formule 1, of ze zijn op een bepaalde manier verbonden aan teams uit de koningsklasse van de autosport. Niet alle Formule 1-coureurs zijn enorme fan van de elektrische klasse.

Max Verstappen heeft de FE-race in Tokio wel een beetje gevolgd. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur stelt dat er veel goede coureurs rijden in die klasse en hij spreekt zich uit op de persconferentie voor de top drie in Suzuka: "Een paar van mijn vrienden rijden daar, dus ik kijk er altijd een beetje naar. Het is geen categorie waar ik in de toekomst in zou willen rijden. Het is cool om een circuit midden in de stad te zien, maar er zat ook een flinke jump in. Ik heb geen idee wie dat heeft goedgekeurd, maar die was vast dronken! Ik vind het wel leuk om naar te kijken, want er rijdt daar veel talent."