Gaat VCARB toch in de verkoop? "Nog geen besluit genomen"

Het Red Bull-concern is eigenaar van de teams van Red Bull Racing en Visa Cash App RB. Het laatstgenoemde team onderging afgelopen winter een metamorfose. Toch gaan er nu weer geruchten rond over een mogelijke verkoop en Helmut Marko wil niets ontkennen.

VCARB luisterde vorig jaar nog naar de naam AlphaTauri. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull beleefde een aantal lastige races en er werd serieus nagedacht over een verkoop. Uiteindelijk besloot men het team niet te verkopen, maar werden de banden met Red Bull Racing werd aangetrokken. Daarnaast kreeg het team een nieuwe teambaas, een nieuwe teamnaam en werden er met Visa en Cash App twee grote titelsponsoren aangetrokken. Ook zetten ze zichzelf niet langer weg als een soort talententeam.

In de afgelopen dagen gingen er in de Duitse media weer geruchten rond over een mogelijke verkoop van het team. Het is niet duidelijk welke partijen dan interesse zouden hebben, maar de geruchten waren zo hardnekkig dat OE24 aanklopte bij Helmut Marko. De Red Bull-adviseur reageerde in ieder geval niet ontkennend: "Er zijn veel partijen die interesse hebben, maar uiteindelijk is het een beslissing van onze aandeelhouders. De prijs voor een team in de Formule 1 ligt hoog, maar er is nog helemaal geen besluit genomen."