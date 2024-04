Horner juicht: "Max had de race volledig onder controle"

Het team van Red Bull Racing kende een zeer sterk weekend in Japan. Max Verstappen schreef vandaag de race op zijn naam en zijn teamgenoot Sergio Perez kwam als tweede over de lijn. Teambaas Christian Horner was na afloop enorm trots op allebei zijn coureurs.

Verstappen en Perez begonnen de race op de eerste en de tweede startplaats. Verstappen reed met gemak weg bij de rest van het veld, terwijl Perez een aantal lastige duels moest uitvechten. De Mexicaan slaagde daarin en hij vond zichzelf daardoor terug op de tweede plaats. Het gat met Verstappen was groot, maar bij Red Bull waren ze juist heel erg blij met het 1-2tje. Ze slaan weer een gat met de concurrentie.

Teambaas Christian Horner was ook heel erg blij met zijn twee coureurs. De Brit genoot van de race en na afloop was hij vol lof toen hij zich uitsprak tegenover de camera van Viaplay: "Max had de race volledig onder controle vooraan het veld, hij deed dat echt ontzettend goed. Checo kwam uiteindelijk een beetje in het verkeer terecht, vooral toen Norris vroeg stopte en ook Leclerc voor een eenstopper koos. Maar zijn race was echt fantastisch, hij kwam terug door het veld en hij deed het echt heel goed. Hij was rustig en hij presteerde sterk. Nu gaan we door naar China."