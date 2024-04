Perez trots: "Goed weekend voor het team"

Sergio Perez maakte vandaag het feestje compleet voor het team van Red Bull Racing. De Mexicaanse coureur reed een heel erg goede race en hij kwam als tweede over de streep. Perez was blij met zijn resultaat en dat liet hij na afloop dan ook weten aan de rest van de wereld.

Perez begon de race op de tweede positie, maar hij kon zijn teamgenoot Max Verstappen op geen enkel moment aanvallen. Door de pitstops moest Perez zich wel een paar keer door het veld heen vechten. Dat deed hij dan ook, en daarmee maakte hij veel indruk. Zijn inhaalacties waren mooi en hij kreeg het zelfs voor elkaar om tot twee keer toe een geslaagde actie te plaatsen in de gevreesde bocht 130R.

Na afloop ontving Perez de felicitaties van het Red Bull-personeel en van zijn blije teamgenoot Max Verstappen. Daarna pakte Perez de microfoon vast om te praten met interviewer van dienst Mark Webber: "Dit was een goed weekend voor het team. We hadden eerst de start, toen de herstart en het is altijd moeilijk om dan de focus vast te houden. Het ging allemaal goed. Ik denk dat mijn tweede start beter was dan mijn eerste start. Maar dat was niet genoeg om in de buurt te komen van Max."