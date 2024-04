Verstappen zegeviert: "Kon niet beter vandaag!"

Max Verstappen schreef vandaag de Japanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlandse regerend wereldkampioen kende een eenvoudige start en herstart en zijn zege kwam eigenlijk op geen enkel moment in gevaar. Verstappen was na afloop dan ook een zeer tevreden man.

Verstappen was twee keer goed weg op het circuit van Suzuka. Een rode vlag in de eerste ronde zorgde ervoor dat er twee starts waren, maar Verstappen maakte zich daar geen zorgen over. De Nederlander reed met speels gemak weg bij de rest van het veld en alleen na de pitstops moest hij echt gaan vechten met zijn concurrenten. Uiteindelijk kwam hij met een flinke voorsprong als winnaar over de streep.

Goed

Na afloop van de race nam Verstappen de felicitaties met een grote grijns in ontvangst. Hij zwaaide naar het publiek, liet zich fotograferen met zijn auto en daarna besprak hij zijn race met interviewer van dienst Mark Webber: "Ja, het was heel fijn vandaag. Het belangrijkste gedeelte was de start, want we moesten vooraan blijven rijden. Daarna werd de auto alleen maar beter en beter, dat had misschien wel te maken met de wolken. Alles ging goed van, de pitstops tot de strategie. Het kon eigenlijk niet beter gaan."

Fans

Voor Verstappen was dit zijn derde zege van het seizoen. Twee weken geleden in Australië viel hij nog uit met remproblemen, maar nu was het weer zoals vanouds. Dat stemde Verstappen ook tevreden: "De laatste race was een beetje een tegenvaller, maar we zijn nu weer terug aan de top. De fans hier zijn geweldig en dit is ook mooi voor Honda, het is fantastisch om hier te mogen winnen."