Ralf Schumacher roept Red Bull op om snel een keuze te maken

Het team van Red Bull Racing heeft nog geen beslissing genomen over de invulling van het tweede stoeltje voor 2025. Sergio Perez beschikt over een aflopend contract, maar er liggen meerdere kapers op de kust. Ralf Schumacher stelt dat Red Bull nu een keuze moet maken.

Perez is goed aan het nieuwe seizoen begonnen en hij lijkt momenteel op pole position te staan voor het stoeltje. In de afgelopen weken zijn ook Carlos Sainz en Fernando Alonso in verband gebracht met het stoeltje, maar het is niet duidelijk hoeveel kans ze precies maken op het zitje. VCARB-coureurs Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo azen ook op het zitje, maar hun kansen lijken klein te zijn.

Helmut Marko stelt dat het nog te vroeg is om nu een keuze te maken over de invulling van het stoeltje. Ralf Schumacher is het niet eens met de uitspraken van de Red Bull-adviseur. Schumacher is daar duidelijk over bij Sky Sport: "Ik geloof niet helemaal dat de beslissing bij Red Bull pas in de zomer wordt genomen. We bevinden ons nu in een belangrijke fase, ook omdat Sainz op de markt is. Het moet echt nú gebeuren. Sergio Perez moet mogelijk zijn stoeltje inleveren en Alonso is ook nog op de markt. Bij Red Bull moeten ze nu een besluit nemen."