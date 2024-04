Perez heeft steeds meer zelfvertrouwen

Sergio Perez kende een goede kwalificatie in Suzuka. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur noteerde de tweede tijd, vlak achter zijn teamgenoot Max Verstappen. Perez voelt zich steeds beter en hij stelt dat dit komt door het feit dat hij minder is gaan experimenteren met de auto.

Perez is goed aan het nieuwe seizoen begonnen. Hij heeft nog geen race gewonnen, maar hij kan zijn teamgenoot Max Verstappen steeds beter bijhouden. In de Japanse kwalificatie op het circuit van Suzuka kwam hij slechts 0,066 seconden te kort op de tijd van Verstappen. Perez beschikt over een aflopend contract, maar inmiddels lijkt het erop dat hij de grote favoriet is voor het Red Bull-zitje voor 2025.

Perez is zelf ook enorm tevreden met zijn huidige prestaties en teamadviseur Helmut Marko deelde eerder ook al zijn enthousiasme. De Mexicaan weet zelf wel waarom hij zich steeds beter begint te voelen en dat legt hij uit aan de internationale media: "Zoals Carlos Sainz zou zeggen, we zijn gestopt met experimenteren. We waren te veel bezig met de auto aanpassen en we waren te veel aan het nadenken. Ik denk dat we nu een veel betere basis hebben. We zijn nu veel blijer en tijdens de weekenden boeken we steeds meer progressie."