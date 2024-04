Marko trots op Perez: "Hij gaat niet meer zijn eigen technische weg"

Het team van Red Bull Racing kende een zeer goede kwalificatie in Japan. Max Verstappen pakte de pole position en zijn teamgenoot Sergio Perez werd tweede. Helmut Marko was zeer tevreden en hij stelt ook dat Perez het steeds beter aan het doen is.

Perez beschikt over een aflopend contract bij Red Bull Racing, maar hij aast op een contractverlenging. De Mexicaanse coureur is goed aan het seizoen begonnen en dat zorgt voor veel tevredenheid bij het team van Red Bull. Perez maakte weinig fouten in Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië. In de Japanse kwalificatie was hij slechts 0,066 seconden langzamer dan de poletijd van Verstappen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is heel erg blij met de resultaten van Perez. De Oostenrijker zag dat Perez op een rijderscircuit aardig in de beurt kon blijven van Verstappen. In gesprek met zijn landgenoten van ORF legt Marko uit op welk punt Perez steeds beter begint te presteren: "Checo probeert niet langer zijn eigen technische kant op te gaan met de auto. De auto's zijn bijna identiek qua afstelling, dat maakt uiteindelijk echt het verschil." Aan Sky Sports laat Marko weten dat de contractsituatie hier waarschijnlijk ook een rol bij speelt: "Dat lijkt heel motiverend te werken."