Verstappen enorm tevreden: "Aan het einde werd het close"

Max Verstappen kende vandaag weer een zeer goede kwalificatie. In Japan was hij net iets sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez en dat leverde hem weer eens een pole position op. Na afloop was Verstappen tevreden met zijn resultaat en bedankte hij de kleurrijke fans op de tribunes.

Verstappen geldt het hele weekend al als de grote favoriet. In de trainingen liet hij een sterke indruk achter en in de eerste twee delen van de kwalificatie kon helemaal niemand bij hem in de buurt komen. Verstappen noteerde in het derde gedeelte weer een zeer snelle tijd, maar hij zag ook dat zijn teamgenoot Sergio Perez er zin in had. Het verschil was zeer klein, maar de pole ging toch naar Verstappen.

De Nederlander zwaaide vrolijk naar de kleurrijk uitgedoste fans en daarna meldde hij zich bij interviewer van dienst Jean Alesi. Hij keek terug op zijn sessie: "Aan het einde werd het nog eventjes close, maar ik denk dat dit circuit over het algemeen nogal gevoelig is met de banden. Het asfalt is een beetje agressief en als je op de limiet wil rijden, werkt dat niet altijd. Maar goed, het is het allerbelangrijkste om op pole te staan. Je wil dat alle rondjes perfect zijn, maar dat lukt niet altijd. Over het algemeen was het een goede dag en is dit een goede startpositie voor morgen. Het is ook fijn dat we eerste en tweede zijn, hopelijk is dat morgen ook het geval."