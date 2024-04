Marko haalt schouders op over Newey-verhalen

Red Bull-ontwerper Adrian Newey is in de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar een ander team. Vorige week leek het erop dat Aston Martin een flink aanbod had neergelegd bij Newey. Helmut Marko haalt zijn schouders op over deze zaak.

In de nasleep van de onrust bij Red Bull werden meerdere kopstukken in verband gebracht met een overstap naar een ander team. Dat geldt ook voor topontwerper Adrian Newey. De Brit werd eerst in verband gebracht met Ferrari en vorige week meldde Motorsport.com dat het team van Aston Martin een groot aanbod op tafel had gelegd. Het was alleen niet duidelijk hoe Newey daarover zou denken.

Red Bull-adviseur Helmut Marko haalt zijn schouders een beetje op over de geruchten rondom Newey. De ervaren Oostenrijker kan er wel om glimlachen als hij door Motorsport.com wordt geconfronteerd met het gerucht: "Dat moet je aan Adrian zelf vragen! Maar hij is in ieder geval de ontwerper die het meest begeerd is in de paddock. Iedereen wil hem hebben. Het is niet het eerste aanbod en het is waarschijnlijk ook niet het laatste aanbod. Als we hem verliezen zou dat natuurlijk een groot nadeel vorment, ook omdat het zou betekenen dat een ander team hem dan krijgt. Hij neemt dan niet alleen de kennis mee, maar ook een enorme schat aan ervaring."