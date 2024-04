Ook Alpine heeft nog geen reservechassis in Japan

Het gaat in Japan veelvuldig over het reservechassis. Het is bekend dat het team van Williams geen reservechassis tot hun beschikking heeft en dat de coureurs dus moeten opletten. Ze zijn niet de enige, want Bruno Famin onthult dat zijn team Alpine met hetzelfde probleem kampt.

Het reservechassis werd twee weken geleden ineens relevant toen Williams besloot Logan Sargeant terug te trekken in Australië. Aangezien ze geen reservechassis hadden, konden ze na een crash op vrijdag nog maar één auto inzetten. Al snel werd duidelijk dat Williams voorlopig nog geen chassis tot hun beschikking heeft. Toch ging het in de eerste vrije training weer mis, aangezien Sargeant crashte. Hij kon opgelucht ademhalen, want zijn chassis raakte niet beschadigd.

In de vroege Japanse ochtend gingen er verhalen rond over meerdere teams die ook geen reservechassis zouden hebben. Op de persconferentie voor de teambazen werden de aanwezigen hiernaar gevraagd. Toto Wolff en Ayao Komatsu gaven aan dat hun teams een reservechassis hebben, maar Alpine-teambaas Bruno Famin gaf een ander antwoord toen de interviewer bij hem kwam: "Dat hebben we vanaf de volgende race. Of we er hier eentje hebben? Nee." Dat betekent dus Esteban Ocon en Pierre Gasly dit weekend geen schade moeten rijden.