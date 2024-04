"Verstappen tevreden: "Zag er niet verkeerd uit".

Max Verstappen kende een goede start van het raceweekend in Japan. De Nederlandse wereldkampioen noteerde de snelste tijd in de eerste training, maar reed niet in de door regen verstoorde tweede training. Verstappen was na afloop in ieder geval enorm tevreden met zijn vrijdag.

Na een tegenvallend weekend in Australië, wil Verstappen dit weekend gaan scoren. In de eerste vrije training maakte hij op het circuit van Suzuka geen fout. De Red Bull-coureur noteerde de snelste tijd en hij was net iets sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Voorafgaand de tweede vrije training had het geregend en dat betekende dat de baan nat was. Aangezien het niet de verwachting is dat de race nat zal zijn, was het niet nuttig om meters te maken.

Goede start

Verstappen reed dan ook niet in VT2. Na afloop van zijn uurtje babbelen in de pitbox, reageerde Verstappen tevreden op de eerste dag in Japan. Tegenover Verstappen.com gaf hij tekst en uitleg: "Het was een goede start voor ons. De balans was zeker niet verkeerd en dat is altijd een goede manier om te beginnen. Het lijkt erop dat iedereen wat korter bij elkaar zit vergeleken met vorig jaar."

Tevreden

Daarnaast legt Verstappen ook nog uit waarom hij geen meters maakte in de tweede vrije training. De Nederlander stelt wel dat er genoeg verbeterpunten zijn voor Red Bull in aanloop naar de kwalificatie van morgen: "In de tweede training konden we niets doen, maar er blijven wel een paar dingen waar we naar moeten kijken en die we moeten uitproberen. Over het algemeen ben ik best wel tevreden over die eerste training van vandaag."