Wolff blijft flirten met Verstappen: "Wil niet te veel speculeren"

De onrust binnen Red Bull Racing zorgde er in de afgelopen weken voor dat Max Verstappen in verband werd gebracht met een vertrek. Bij het team van Mercedes grepen ze hun kans en toonden ze interesse in Verstappen. Toto Wolff zet de deur nu weer wagenwijd open.

Na rel rondom Red Bull-teambaas Christian Horner werd Verstappen in verband gebracht met een transfer naar Mercedes. De Duitse renstal heeft een plekje vrij voor 2025, omdat Lewis Hamilton vertrekt naar Ferrari. Verstappen stelde eerder zelf al dat hij de intentie heeft om zijn contract bij Red Bull uit te dienen. Een vertrek lijkt dus nog niet aan de orde, maar bij Mercedes doet men er alles aan om Verstappen los te weken.

Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte in de afgelopen weken al meerdere keren met Verstappen. De Oostenrijker ziet zijn komst wel zitten en daar is hij nu weer heel duidelijk over in gesprek met F1-Insider: "Ik wil niet te veel speculeren over zijn gedachten en ik wil hem niet onder druk zetten. Hij zit nu in de beste auto en hij heeft een hele goede relatie met Red Bull. Het is alleen zo dat de hele werkomgeving op dit moment misschien niet is zoals het zou moeten zijn. Te zijner tijd zullen Max, Jos en Raymond Vermeulen moeten beslissen wat ze de prioriteit geven: de auto, de resultaten of bepaalde waarden binnen het team die al dan niet gerespecteerd worden en die ze belangrijk vinden."