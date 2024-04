Verstappen zwijgt over mogelijke Honda-reünie bij Aston Martin

Max Verstappen werd in de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. Verstappen werd in verband gebracht met Mercedes, maar ook met Aston Martin. De Britse renstal gaat vanaf 2026 rijden met Honda-motoren, maar Verstappen weet nog niet of hij zichzelf voor dit team ziet rijden.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een goede band heeft met Honda. De Japanners leverden tot en met 2021 motoren aan Red Bull. Nu zijn ze nog wel verantwoordelijk voor de krachtbronnen, maar de motoren dragen een andere naam. In 2025 komt er een definitief einde aan de samenwerking aangezien Honda daarna gaat samenwerken met Aston Martin. In de afgelopen weken ging het veelvuldig over een vertrek van Verstappen bij Red Bull en Aston Martin werd gezien als een mogelijkheid.

In Japan werd Verstappen voor het eerst geconfronteerd met de Aston Martin-geruchten. Tijdens de persconferentie op de donderdag werd hij gevraagd of hij een reünie met Honda bij Aston Martin ziet zitten. Verstappen wilde daar niet te veel over zeggen: "Ik weet het niet. Je hebt het niet per se over 2026 toch? Ik bedoel, ik heb een contract bij Red Bull tot en met 2028. Op dat moment wil ik eerst kijken of ik wel door wil gaan hier. Dat is voor mij dan het allerbelangrijkste. Over dit soort dingen denk ik nu niet na."