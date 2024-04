Alonso naar Red Bull? "Kans dat Max vertrekt is nul"

Het silly season in de Formule 1 is in volle gang. Veel geruchten gaan over Max Verstappen, want men vraagt zich af of hij wel bij Red Bull Racing blijft. Fernando Alonso werd ook in verband gebracht met een Red Bull-zitje, maar hij verwacht niet dat Verstappen gaat vertrekken.

In de afgelopen weken werd Alonso in verband gebracht met een overstap naar Red Bull. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen beschikt over een aflopend contract bij Aston Martin en hij houdt de rijdersmarkt zo goed mogelijk in de gaten. Hij werd eerder al in verband gebracht met Mercedes, maar volgens geruchten van eerder deze week zou hij zelfs al bijna rond zijn met Red Bull.

Verstappen

In Japan kreeg Alonso voor het eerst de kans om zelf te reageren op de geruchten. De Spanjaard blijft daar rustig als hij hier door wordt gevraagd door de internationale media: "De kans dat Max bij Red Bull gaat vertrekken is vrijwel nul. Ik denk er zelf in ieder geval niet te veel over na en ik concentreer me op mijn eigen zaken. Ik moet eerst beslissen of ik wil blijven racen en indien dat het geval is, moet ik gaan kijken wat de beste optie is. Ik ken de geruchten en alle stress en ik ben er niet te veel mee bezig."

Zomer

Alonso heeft in ieder geval nog geen knoop doorgehakt op zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. Hij heeft wel een deadline voor zichzelf gesteld, zo laat hij weten als hij wordt gevraagd wanneer hij wat laat weten over zijn toekomst: "Dat gebeurt voor de zomer, dat is alweer twee weken dichter bij gekomen! Natuurlijk heeft het ook invloed op mijn besluit als Verstappen bij Red Bull zou vertrekken. Ik weet het niet. Ik heb alleen het gevoel dat het niet gaat gebeuren."