Verstappen genoot van sneeuw: "Iets nieuws proberen"

Max Verstappen heeft veel zin in de Japanse Grand Prix van aankomend weekend. Hij is al eventjes in Japan en heeft genoten van zijn vrije dagen. Eerder stelde Helmut Marko al dat Verstappen heeft geskied. De Nederlander bevestigt de woorden van Marko en hij stelt dat hij heeft genoten.

Verstappen viel twee weken geleden uit in Australië, maar hij is niet in een hoekje gaan zitten mokken. De Nederlandse regerend wereldkampioen vloog door naar Japan en dat beviel hem zeer goed. Red Bull-adviseur Helmut Marko verklapte eerder al dat Verstappen lekker aan het skiën is in de Japanse bergen. Begin dit jaar werd duidelijk dat dit contractueel gezien niet mag, maar het lijkt geen probleem te zijn.

Verstappen geeft dan ook gewoon toe dat Marko gelijk heeft. De Red Bull-coureur was aanwezig bij het F1 Tokyo Festival en daar legde hij het uit: "Het was fijn. Ik ben een week in Niseko geweest om te skiën. Ik ben dus al even in Japan. Nu breng ik enkel dagen door in Tokio voordat ik vertrek naar Suzuka. Het was goed, ik geniet er altijd van om in Japan te zijn. Als ik de kans heb om dit te doen, dan probeer ik het. We hadden een vrije week, dus ik dacht 'laat ik eens iets nieuws proberen'. De sneeuw is goed, er ligt ook nog veel sneeuw!"