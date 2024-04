Hamilton denkt na over pensioen: "Passies ontdekt"

Lewis Hamilton rijdt al sinds 2007 in de Formule 1. De Brit heeft zeer veel ervaring, maar hij denkt niet aan stoppen. Hij tekende afgelopen winter een meerderjarig contract bij Ferrari dat volgend jaar ingaat. Hamilton geeft wel toe dat hij al nadenkt over zijn leven na de Formule 1.

Hamilton rijdt momenteel nog voor het team van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen verlaat de Duitse renstal na dit jaar om een nieuw avontuur aan te gaan bij Ferrari. Hij heeft een meerderjarige deal getekend en dat is vermoedelijk zijn laatste contract in de koningsklasse van de autosport. Dit nieuwe contract kwam als een verrassing, want hij stelde eerder dat hij niet zijn veertigste wilde racen in de Formule 1.

Atleten

Hamilton heeft nu dus toch de keuze gemaakt om door te gaan met racen. De Brit denkt wel na over zijn leven na de racerij, zo meldt hij aan GQ Magazine: "Ik heb met heel veel geweldige atleten gesproken. Van Boris Becker tot Serena Williams, en zelfs met Michael Jordan. Ik heb met de groten ter aarde gesproken over de angst van wat komen gaat. Een aantal van hen zeiden dat ze te vroeg waren gestopt of dat ze te lang waren doorgegaan. Ze zeiden dat hun hele wereld in elkaar stortte omdat alles om de sport draaide."

Passie

Hamilton wil zo'n situatie graag voorkomen. De Brit denkt al uitgebreid na over zijn toekomst. Hij weet dat hij niet voor altijd kan blijven racen en hij wijst naar zijn gesprekken met andere topsporters: "Sommigen hadden niet echt iets gepland waardoor ze in een gat vielen. Dan hadden ze geen idee over hoe ze hun leven moesten invullen of deden ze dat met de verkeerde dingen. Dan maak je een paar fouten. Daardoor ben ik gaan nadenken en vroeg ik me af hoe ik zoiets kan voorkomen. Toen heb ik dingen ontdekt waar ik een passie voor heb."