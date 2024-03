Villeneuve: "Red Bull is Max en Max is Red Bull"

Max Verstappen werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. De Nederlander stelde zelf dat hij niet de intentie heeft om Red Bull te verlaten. Verstappen verklaarde zich eerder wel trouw aan Helmut Marko en Jacques Villeneuve begrijpt dat wel.

De onrust binnen het team van Red Bull Racing zorgde ervoor dat er werd getwijfeld aan de positie van Verstappen. De wereldkampioen beschikt over een langlopend contract, maar toch werd hij in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf aan interesse te hebben in Verstappen, maar de Nederlander ging daar niet op in. Toch sluit men niet uit dat er nog iets gaat gebeuren.

Marko

Verstappen verklaarde zich wel trouw aan Red Bull-adviseur Helmut Marko. Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve kan dat wel begrijpen. Tegenover OLBG stelt de Canadees dat Marko een soort opa is voor Verstappen: "Marko is degene die Max onder zijn vleugels nam toen hij nog maar zeventien was. Die band valt heel erg goed te begrijpen. Er heerst een soort beschermend gevoel. Dat herken ik van mijn band met Craig Pollock. Max is ook het beeld van Red Bull, dus hij is daar superbelangrijk. Red Bull is Max en Max is Red Bull. Die link is ijzersterk."

Vertrouwen

Villeneuve denkt echter niet dat een transfer slecht is voor Verstappen. De Canadese oud-coureur stelt zelfs dat het kan uitdraaien op een succes: "Ik weet zeker dat Max denkt dat hij ook kan winnen in een Ferrari of een Mercedes, en dat hij daar het verschil kan maken. Dat moet hij ook geloven en misschien kan hij ook wel daadwerkelijk zoveel verschil maken. Dat weten we alleen niet totdat hij die stap echt zet."