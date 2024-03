Hill kraakt Perez: "Max had wel gewonnen"

Het team van Red Bull Racing heeft een lastige Australische Grand Prix achter de rug. Max Verstappen viel vroeg uit en Sergio Perez kwam vervolgens op de enigszins teleurstellende vijfde plaats over de streep. Damon Hill is kritisch en hij stelt dat Perez alleen maar goed is als Verstappen wint.

Verstappen startte de race op het circuit van Albert Park vanaf de pole position, maar al na een paar rondjes viel hij uit met remproblemen. Perez kon vervolgens niet meevechten om de podiumplekken omdat hij zijn vloer had beschadigd nadat hij over een tear-off was gereden. Perez wist na afloop zeker dat ook Verstappen er niet in was geslaagd om racewinnaar Carlos Sainz te verslaan.

Niet iedereen deelde de mening van Perez. Veel kenners denken dat Verstappen wel had gewonnen als de rollen waren omgedraaid. Ook enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill is kritisch op de Mexicaanse Red Bull-coureur. In de F1 Nation Podcast legt Hill uit hoe hij naar deze zaak kijkt: "Checo deed het helemaal niet zo slecht in de kwalificatie, maar hij kreeg natuurlijk wel een gridstraf na afloop. Maar als dit Max was geweest, dan had hij deze race gewonnen. Dat is wat ik denk en dat is het gevoel dat we allemaal hebben. Checo is een goede coureur, maar hij is alleen maar goed als Max wint."