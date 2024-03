Balende Hamilton spreekt van slechtste seizoenstart ooit

Lewis Hamilton is op een zeer teleurstellende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen viel afgelopen weekend in Australië uit met motorproblemen en na afloop zat hij in zak en as. Hamilton spreekt van de slechtste seizoenstart uit zijn hele loopbaan.

Het team van Mercedes wilde dit jaar de aanval gaan openen op Red Bull Racing. Dat plannetje is mislukt, want Mercedes heeft een enorme achterstand op koploper Red Bull. In Australië beleefde Mercedes het slechtste weekend tot nu toe, Hamilton viel uit met motorproblemen en zijn teamgenoot George Russell crashte zeer fors in de slotfase. Hamilton baalde na afloop als een stekker, hij heeft dit seizoen tot nu toe slechts acht WK-punten verzameld.

Hamilton voelt zich verschrikkelijk. De zevenvoudig wereldkampioen beleeft een zware periode in de sport en na afloop van de Australische Grand Prix sprak hij zich duidelijk uit tegenover Motorsport.com: "Dit is de slechtste seizoenstart die ik ooit heb meegemaakt. Slechter dan de afgelopen twee jaar? Oh ja, zeker weten. Volgens mij is dit nog slechter dan in 2009." Hamilton was overigens wel tevreden over zijn race: "Ik had zachte banden omdat ik Q3 niet had bereikt en ik had een undercut op een aantal coureurs. Het tempo was prima. Het was niets bijzonders, maar ik was iets sneller dan de coureurs voor mij."