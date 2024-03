'Mogelijke juridische stappen tegen Horner als beroep wordt afgewezen'

In Australië bleef het afgelopen weekend opvallend stil in de zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. Dit betekent echter niet dat de onrust is gaan liggen, de vrouw die een klacht indiende tegen Horner zou nu juridische stappen overwegen als haar beroep wordt afgewezen.

Vlak voor de start van het raceweekend in Bahrein maakte het moederbedrijf van Red Bull bekend dat ze Horner hebben vrijgesproken van de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De werkneemster die de klacht had ingediend werd vervolgens geschorst door Red Bull. Al snel werd duidelijk dat ze in beroep zou gaan tegen de beslissing van Red Bull, maar het Oostenrijkse bedrijf wilde daar niets over zeggen.

De Britse krant The Guardian meldt nu dat de werkneemster nieuwe stappen overweegt als haar beroep wordt afgewezen. Het is nog niet duidelijk hoever Red Bull is met het beroep, het is zelfs niet duidelijk of dit onderzoek al is begonnen. Volgens The Guardian stapt de vrouw naar een speciale arbeidsrechter als haar beroep wordt afgewezen door Red Bull. Dat zou dus betekenen dat er voor het eerst in deze zaak echte juridische stappen worden ondernomen. Zover is het echter nog niet, want het is nog niet duidelijk wat de uitkomst van het beroep in de Horner-zaak is.