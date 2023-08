Red Bull-talent droomt niet van Red Bull-zitje: "Ik wil wereldkampioen worden"

Het Red Bull Junior Team heeft in de afgelopen jaren veel grote coureurs naar de Formule 1 geholpen. Ook de huidige leden van de opleidingsploeg van Red Bull dromen van een Formule 1-zitje, maar dat betekent niet dat ze dromen van een Red Bull-zitje. Formule 2-coureur Ayumu Iwasa is daar heel eerlijk over.

Het Japanse Red Bull-talent Ayumu Iwasa staat momenteel op de derde plaats in het Formule 2-kampioenschap. Hij wordt gezien als één van de grootste huidige Red Bull-talenten, naast de veelbesproken Liam Lawson. Sterker nog, Iwasa werd al eens in verband gebracht met een zitje in de Formule 1. Of de stuurmanskunsten van de jonge Japanner binnenkort te bewonderen zijn in de Formule 1, is vanzelfsprekend nog zeer de vraag.

Droom

Iwasa is nog niet helemaal tevreden met zijn huidige prestaties in de Formule 2. De Japanner is wel heel eerlijk over zijn droom en laat aan Autosport Web weten dat Red Bull niet per se onderdeel is van die droom: "Als coureur van Red Bull en Honda word ik door beide bedrijven gesteund in de Formule 2. Mijn droom is niet om in de Formule 1 te rijden voor Red Bull of Aston Martin. Het is mijn droom om wereldkampioen te worden in de Formule 1 en om die positie vast te houden."

Presteren

De jonge Japanner wil dus niet uitgroeien tot de teamgenoot van Max Verstappen of de vervanger van bijvoorbeeld Sergio Perez. Iwasa wil nu vooral presteren in de Formule 2: "Ik denk nog niet aan mijn doel. Uiteindelijk gaat het nu om mijn prestaties in de Formule 2. Als je goed presteert en iedereen weet wie je bent, dan ben je het soort coureur die vanuit alle hoeken wordt gebeld. Dat is het soort coureur dat ik op het moment wil zijn."