AlphaTauri geeft Iwasa een kans bij post season test

Aankomende week wordt op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi de traditionele post season test afgewerkt. Alle teams zullen in actie komen tijdens deze laatste officiële sessie van het jaar. AlphaTauri kiest ervoor om weer een nieuwe naam een kans te geven.

Aankomende dinsdag komen de teams en coureurs nog één keer in actie tijdens de post season test. De teams zullen twee auto's gaan inzetten en één van die wagens zal worden bestuurd door een rookie. AlphaTauri kiest ervoor om Red Bull Junior Ayumu Iwasa in te zetten. De Japanner mag een hele dag gaan rijden, de andere auto wordt in de ochtend bestuurd door Daniel Ricciardo en in de middag door Yuki Tsunoda.

we are pleased to announce that Red Bull Junior driver @ayumuiwasa_cars will get behind the wheel of the AT04 alongside Yuki and Daniel for a full day of testing following the #AbuDhabiGP 馃挭



