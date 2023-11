Dankbare Iwasa genoot van testdag: "Dit was fantastisch!"

Red Bull gaf gisteren weer een nieuwe naam een kans in de Formule 1. Ze lieten Ayumu Iwasa de hele dag rijden voor het team van AlphaTauri tijdens de post season test in Abu Dhabi. De Japanner genoot van zijn testdag en hij toonde zich na afloop enorm dankbaar.

Iwasa reed afgelopen jaar in de Formule 2. De Japanse Red Bull Junior liet een aardige indruk achter, maar hij promoveert niet naar de Formule 1. Red Bull besloot hem wel een kans te geven tijdens de testdag op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. Hij reed bijna honderd rondjes, maar hij sloot zijn dag af met pech. Hij viel stil met motorproblemen, maar dat mocht de pret zeker niet drukken.

Dankbaar

Na afloop was de enthousiaste Japanner enorm blij met zijn resultaat. Hij glom van trots en in een persbericht van AlphaTauri keek hij terug op zijn dag: "Ik wil iedereen bij Red Bull, AlphaTauri en Honda bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. Het was echt fantastisch! Het ochtendprogramma draaide er vooral om om stap voor stap de pace op te bouwen. Ik moest niet direct de limiet gaan zoeken. In de middag kon ik harder pushen toen we de baan op gingen op nieuwe banden."

Probleem

Iwasa kon niet de hele dag in actie komen omdat zijn bolide aan het einde van de middag stilviel met motorproblemen. De Japanner haalde zijn schouders daar over op: "Jammer genoeg had de auto een probleem vlak voor de laatste push lap. We weten niet zeker wat er aan de hand was, maar we gaan het onderzoeken. Ik heb er van genoten, ik heb veel geleerd over de auto, ik heb kennis op gedaan over het circuit en ik heb veel opgestoken bij het team. Ik weet dat dit mij gaat helpen in mijn toekomstige raceloopbaan.