'Wolff slaat Japanse Grand Prix over'

Het team van Mercedes is op een teleurstellende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Duitse renstal blijft ver achter op Red Bull Racing en de problemen zijn nog lang niet verholpen. Nu lijkt het er ook nog eens op dat teambaas Toto Wolff afwezig is in Japan.

In Australië scoorde Mercedes afgelopen weekend geen WK-punten. Lewis Hamilton viel in de openingsfase uit met motorproblemen en George Russell crashte zeer fors in de slotfase van de race. Het was een nieuw hoofdstuk in het teleurstellende seizoen van Mercedes. De Duitse renstal wilde dit jaar met het nieuwe concept de aanval van Red Bull openen, maar vooralsnog komen ze heel veel tekort.

Volgens PA Media ontbreekt Mercedes-teambaas over twee weken in Japan. De Oostenrijker zal niet aanwezig zijn bij de race op het circuit van Suzuka. Deze beslissing zou al ver voor de start van het seizoen zijn genomen en volgens het persbureau heeft zijn afwezigheid niet te maken met de slechte resultaten en Wolffs recente uitspraken over een mogelijk stapje terug. Het is de verwachting dat Wolff zich vanaf de fabriek wel zal blijven bemoeien met de situatie op het circuit. Zijn taken zullen worden verdeeld onder meerdere mensen op locatie. Toen Wolff vorig jaar een aantal races miste werd hij vervangen door Jerome d'Ambrosio, maar volgens meerdere media is de Belg op weg naar Ferrari.