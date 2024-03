Wolff twijfelt aan toekomst na rampdag in Melbourne

Het team van Mercedes kende vandaag een zeer tegenvallende Australische Grand Prix. Lewis Hamilton viel vroeg uit met motorproblemen en George Russell crashte in de slotfase. Teambaas Toto Wolff baalt als een stekker en hij twijfelt zelfs aan zijn toekomst bij het team.

Mercedes zoekt al het hele weekend naar snelheid in Australië. Hamilton kende op zaterdag al een rampzalige kwalificatie en in de race viel hij stil nadat zijn motor kapot ging. Hij keerde teleurgesteld terug naar de pits om daar samen met het team te kijken naar de strijd van George Russell. De Brit vocht om de zesde plaats, maar hij crashte zeer hard in de laatste ronden van de race.

Sleutelfiguur

Mercedes-teambaas Toto Wolff zat in zak en as. De Oostenrijker wist even niet meer wat hij moest zeggen. Hij stelt dat Mercedes kampt met een fysiek probleem en bij Motorsport.com is hij open: "Ik bekijk als sleutelfiguur in dit bedrijf altijd of mijn bijdrage nog positief en creatief is. Ik ben daarom de eerste die zou toegeven dat als iemand een beter idee heeft, hij het mij moet vertellen. Het enige waar ik in ben geïnteresseerd is dat het team er zo snel mogelijk weer bovenop komt."

Opstappen

Wolff bedoelt hier overigens niet mee dat hij gaat vertrekken of gaat opstappen. De teambaas ziet dat niet als een enorm goed idee, maar hij houdt alle opties open: "Ik reflecteer elke dag op alles wat ik doe. Het is een terechte vraag om te stellen of de positie van de manager of de trainer nog wel houdbaar is. Ik denk echter niet dat opstappen nu het beste is om te doen. Maar als er ideeën zijn om dit om te draaien, laat het mij dan maar weten. Ik zal luisteren."