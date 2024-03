Ralf Schumacher weet het zeker: "Red Bull denkt aan Alonso"

Het silly season is dit jaar al zeer vroeg van start gegaan. De onrust bij Red Bull Racing zorgt ervoor dat meerdere coureurs in verband worden gebracht met de Oostenrijkse toprenstal. Volgens Ralf Schumacher ziet men bij Red Bull de komst van Fernando Alonso wel zitten.

Max Verstappen werd in de afgelopen weken meerdere keren in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Deze geruchten werden veroorzaakt de onrustige situatie binnen het team van Red Bull. Het onderzoek naar Christian Horner zorgde voor veel opvallende verhalen. Verstappen werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar zelf ontkent hij dat hij een vertrekwens heeft.

Alternatief

Red Bull heeft voor 2025 in ieder geval wel een zitje beschikbaar, omdat het contract van Sergio Perez afloopt. Oud-coureur Ralf Schumacher meldt aan de Duitse tak van Sky Sports dat hij heeft gehoord dat Red Bull interesse heeft in Fernando Alonso: "We weten dat het team vrij verdeeld is en dat Max aan een alternatief denkt. Maar dat geldt niet alleen voor Max, ook het team denkt aan een alternatief. Nu gaan er nieuwe geruchten rond. Horner is al sinds 2013 van één coureur: Alonso. Er schijnen op de achtergrond grote plannen te liggen om Alonso volgend jaar een zitje te geven als Max het team verlaat."

Voorzichtig

Ralf Schumacher stelt dat het niet gaat om een wild gerucht, maar dat hij 'vrij goede informatie' heeft ontvangen in de paddock. Hij stelt dat het ook aan Alonso heeft gevraagd: "Fernando reageerde heel voorzichtig toen we hem hiernaar vroegen in de paddock. Hij zei dat hij erover nadacht. Maar hij zit al aan het einde van zijn loopbaan. Fernando wil natuurlijk een auto waarin hij kan winnen."