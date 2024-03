Marko verwacht nieuwe Verstappen-zege in Japan

Het team van Red Bull Racing kende een enigszins tegenvallend raceweekend in Australië. Max Verstappen viel uit met remproblemen en Sergio Perez wist het podium niet te bereiken. Helmut Marko haalt zijn schouders op en hij verwacht nieuwe successen in Suzuka.

Red Bull kende een redelijk lastig raceweekend in Melbourne. Ze kwamen wat snelheid tekort ten opzichte van Ferrari, maar in de kwalificatie pakte Verstappen gewoon weer de pole position. In de race moest de Nederlandse wereldkampioen al na een paar rondjes opgeven, omdat zijn achterrem in de brand was gevolgen. Perez reed daarna redelijk onzichtbaar rond en de zege ging naar Ferrari-coureur Carlos Sainz.

Grapjes

Bij Red Bull maakt men zich echter helemaal geen zorgen voor de komende races. Teamadviseur Helmut Marko was na afloop nog zeer relaxed. De Oostenrijker kon er zelfs alweer grapjes overmaken toen hij de race van Verstappen besprak met De Telegraaf: "Jullie hoeven mij nu niet meer te vragen of we alle races kunnen winnen dit jaar. Dat is nu wel voorbij! We moeten wel uitzoeken waarom die verdomde remmen het begaven."

Suzuka

Marko verwacht dan ook dat alles weer naar wens gaat verlopen in Japan. Over twee weken wordt daar geracet op het circuit van Suzuka en Marko is positief over een goed resultaat: "Max was vandaag vol vertrouwen. Hij zei zelfs dat hij met de problemen Sainz kon bijhouden. Dat is dus heel positief. Ik denk dat de problemen ook puur te maken hebben met dit circuit. Het is niets speciaals. Ik verwacht dat Max over twee weken weer gaat domineren in Suzuka."