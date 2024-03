Dag 3 in Australië: Carlos Sainz, een outsider voor de titel?

De Australische Grand Prix van vandaag zorgde voor veel opvallende momenten. Max Verstappen viel voor het eerst in twee jaar uit en Carlos Sainz kwam als winnaar over de streep. Wie een blikt werpt op de tussenstand in het wereldkampioenschap, ziet dat de verschillen klein zijn. Maar het is nog maar de vraag of er een spannende titelstrijd gaat komen.

Verstappen gaat nog steeds aan de leiding in het wereldkampioenschap. De regerend wereldkampioen staat op 51 punten, maar Charles Leclerc (47), Sergio Perez (46) en Carlos Sainz (40) volgen in zijn slipstream. Vooral de prestatie van Sainz is opvallend, want hij kon twee weken geleden niet rijden in Saoedi-Arabië vanwege zijn blindedarmontsteking. Als hij daar wel had gereden, en had gepresteerd, dan had hij vandaag zomaar de leiding in het WK kunnen overnemen.

Sommige fans hopen dat deze kleine verschillen de rest van het jaar blijven bestaan. Na twee saaie seizoenen vol Verstappen-dominantie, snakken veel mensen naar een spannende titelstrijd. Red Bull is nog steeds het snelste team, maar Ferrari heeft overduidelijk stappen gezet. In Australië konden Sainz en Leclerc redelijk eenvoudig de degens kruisen met Verstappen.

Geen incident

Als Ferrari de wagen goed blijft door ontwikkelen, dan kunnen ze zomaar een echt gevaar gaan vormen voor Red Bull. Maar de Oostenrijkse renstal zit natuurlijk ook niet stil, het is de verwachting dat ze over twee weken in Japan hun veelbesproken zeropod-design gaan introduceren. Bij Ferrari heeft men echter wel een positief gevoel, want de pace in Australië was geen incident. In Bahrein en Jeddah streden ze ook mee vooraan het veld en waren ze vooral in de kwalificatie snel.

Sergio Perez dacht na afloop van de Australische Grand Prix zelfs dat Ferrari ook had gewonnen als Verstappen niet was uitgevallen. Ook Helmut Marko zag dat Red Bull te kort kwam, dus men kan wel stellen dat Ferrari echt snel was. Perez kon zelf geen vuist maken, maar dat kwam volgens Red Bull dan weer door schade aan de vloer. Toch geeft het wel stof tot nadenken, want Ferrari, en vooral Sainz, hebben nog geen steek laten vallen.

Pijnlijke situatie

Sainz lijkt in topvorm te verkeren. Hij had in Melbourne nog last van de naweeën van zijn operatie aan de blindedarm, hij reed met een groot stuk tape op zijn buik, maar hij reed foutloos in het rond. Hij reageerde goed toen Verstappen wijd ging en eerder liet hij in Bahrein ook al zien dat hij zeker niet moeten worden onderschat. Het feit dat Ferrari hem voor volgend jaar aan de kant heeft geschoven voor Lewis Hamilton, maakt de zaak wel pijnlijk.

Hamilton heeft het enorm lastig en hij scoorde dit jaar pas acht WK-punten. Hij staat daardoor tiende in het wereldkampioenschap, één puntje achter Lance Stroll. Hamilton zag Sainz ook winnen en hij zal de dagen aftellen totdat hij plaats mag nemen in de Ferrari. Waar Sainz volgend jaar terechtkomt, is nog niet duidelijk. In Australië gaf hij zijn visitekaartje af en mag hij zich nu tenminste twee weken een titelkandidaat noemen.