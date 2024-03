Marko niet blij: "Waren twee seconden te langzaam"

Het team van Red Bull Racing was dit weekend niet zo sterk als verwacht. In de race werden ze zelfs verslagen door Ferrari en viel Max Verstappen uit vanwege een brandende achterrem. Volgens Helmut Marko was Red Bull soms twee seconden langzamer dan de koplopers.

Verstappen begon de race vanaf de pole position, maar na een paar rondjes was hij de leidende positie alweer kwijt. Hij ging iets te wijd waardoor Carlos Sainz hem makkelijker kon inhalen. De rookwolken sloegen al snel uit Verstappens achterrem en zijn race kwam ten einde. Sergio Perez probeerde het daarna nog goed te maken, maar dat lukte niet meer. Hij kwam slechts als vijfde over de finishlijn.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was niet tevreden met het resultaat in Australië. De Oostenrijker baalt en hij legde aan Motorsport-Magazin uit wat er misging: "We waren hier en daar zelfs twee seconden langzamer dan de koplopers. We moeten daar nog eens even naar gaan kijken. Misschien was de bandenspanning wat te hoog voor deze omstandigheden, of dat de set-up verkeerd was. Het was allemaal bijzonder, want Checo is ook geen twee seconden langzamer." Marko liet daarna aan Kronen Zeitung weten dat Red Bull snel op zoek moet gaan naar een oplossing.