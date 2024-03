Sainz voelt zich anders na blindedarm-operatie

Carlos Sainz kwalificeerde zich vandaag als tweede in de Australische kwalificatie. Dat is een knappe prestatie, aangezien hij twee weken geleden werd geopereerd aan een blindedarmontsteking. Hij voelde zich nog niet helemaal goed en na afloop probeerde hij uit te leggen hoe hij zich precies voelde.

Sainz was zeer dicht bij de pole position op het circuit van Albert Park in Melbourne. Max Verstappen ging uiteindelijk net iets sneller, maar de tweede plaats zorgt ervoor dat Sainz zeker niet kansloos is voor een goed resultaat in de race van morgen. De Spaanse Ferrari-coureur voelde zich nog niet opperbest, want hij kampt nog steeds met de naweeën van de operatie aan zijn ontstoken blindedarm.

Sainz had voorafgaand het weekend met Williams-coureur Alexander Albon over deze situatie gesproken. De Thai kampte twee jaar geleden ook met een blindedarmontsteking. Op de persconferentie voor de top drie legde Sainz uit hoe hij zich voelde: "Het was precies zoals Alex mij had verteld. Hij zei dat als je je blindedarm niet meer hebt, dat het voelt alsof alles in je lichaam meer beweegt dan normaal. Je hebt meer vertrouwen nodig om je lichaam goed voor te bereiden, maar je went er wel aan. Er is in ieder geval geen pijn. We hebben te maken met 5 of 6 G bij sommige bochten. Dus daar voel je alles bewegen. Maar ik heb geen pijn, dus ik kan mij hier aardig aan aanpassen."