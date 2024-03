Marko jubelt: "Ongelooflijk samenspel van Max en het team!"

Red Bull Racing gold voorafgaand de kwalificatie niet als de grote favoriet voor de pole position. De Ferrari's oogden sneller, maar toch ging de pole naar Max Verstappen. Helmut Marko was daar enorm blij mee en hij loofde het samenspel tussen Verstappen en de engineers.

Verstappen begon zeer ontevreden aan de kwalificatie in Melbourne. Hij klaagde over de boordradio over allerlei problemen en het leek een lange middag te gaan worden voor de wereldkampioen. Toch noteerde hij in zijn laatste run in de kwalificatie vooral paarse sectortijden. Hij pakte de pole position en hij was nipt sneller dan de Ferrari van Carlos Sainz. Het resultaat zorgde voor een applaus in de pitbox van Red Bull.

Ook teamadviseur Helmut Marko was heel erg in zijn sas met het resultaat van Verstappen. De Oostenrijker balde zijn vuist en sprak zich lachend uit bij Sky Sport: "Echt ongelooflijk samenspel tussen de engineers, de bandenspecialisten en Max! De kleinste wijzigingen, iets meer banden druk hier, iets meer voorvleugel daar! Aan het begin van de kwalificatie was er nog iets te veel onderstuur, maar het was geen groot probleem. Langzaam maar zeker zochten we de limiet op. En Max reed weer een geweldige ronde. Hij managede de banden op een manier waardoor alles klopte in de laatste run. Dat hadden we niet verwacht!"