Leclerc ziet kansen om Red Bull te verslaan

Charles Leclerc kende een zeer positieve vrijdag in Melbourne. De Monegaskische Ferrari-coureur noteerde de snelste tijd in de tweede vrije training en Helmut Marko maakt zich al zorgen over hem. Leclerc denkt dat hij dit weekend de beste kans heeft om Red Bull te verslaan.

Leclerc kende een zo goed als foutloze vrijdag in Melbourne. Op het circuit van Albert Park draaide hij zijn rondjes en liet hij vrijwel geen steek vallen. Hij sloot de dag af met de snelste tijd in de tweede vrije training, zijn voorsprong op Max Verstappen bedroeg 0,381 seconden. Red Bull-adviseur Helmut Marko gaf al aan dat hij zich een beetje zorgen maakt over de racepace van Leclerc.

Goede start

Na afloop van de tweede vrije training gaf Leclerc toe dat hij zich heel erg goed voelde. Hij is positief en dat gevoel deelde hij ook met Motorsport.com: "Het voelt goed voor nu. Het was vanaf de eerste ronden in VT1 tot en met het einde van VT2 een positieve dag. Het was zeker een goede start, maar we moeten zeer hard blijven werken, want ik weet zeker dat we nog een paar verrassingen gaan zien. Er is geen reden om aan te nemen dat we morgen niet opnieuw iets voor de anderen kunnen staan. Onze longrun was ook redelijk goed, maar we gaan het zien."

Kansen

Leclerc verwacht nog gewoon veel concurrentie van de Red Bulls. Hij realiseert zich dat Red Bull nog niet met de hoogste motorstand heeft gereden. Toch hoopt hij op iets moois: "Ik denk dat we er beter voor staan dan in de eerste twee races, maar Red Bull was nog niet echt aan het pushen. We moeten afwachten en kijken wat ze in hun mars hebben. Ik denk dat ze nog een voorsprong hebben, maar die zou wel eens onze beste kans kunnen zijn aan het begin van het seizoen."