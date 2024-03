Marko waarschuwt Verstappen voor snelle Ferrari's

Het team van Red Bull Racing kende een aardige vrijdag in Australië. Ze wisten niet de snelste tijden te noteren, maar er was wel tevredenheid. Toch wil Helmut Marko niet dat men te vroeg gaat juichen, want hij waarschuwt Max Verstappen voor de snelheid van de Ferrari van Charles Leclerc.

Verstappen stond ruim twintig minuten in de pitbox in de tweede vrije training. De Nederlander had zijn vloer beschadigd in de eerste vrije training en daarom moesten er herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Toch wist Verstappen daarna goede tijden te noteren, want hij sloot de sessie af als tweede. Eerder op de dag vond hij zichzelf ook al terug op deze plaats na de eerste training.

Kwalificatie

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich vooralsnog geen zorgen over de achterstand op de Ferrari van Charles Leclerc. De Oostenrijker ziet geen enorme problemen en hij legt aan Sky Sports uit waarom hij op deze manier over de zaak denkt: "In de kwalificatieruns reed Ferrari volgens mij al met alles wat ze hadden, maar wij deden dat nog niet. Daarom zie ik het verschil naar Leclerc ook niet als een kritiek punt."

Racepace

Marko ziet op een ander punt wél een probleem. Volgens de Oostenrijker zagen de Ferrari's er namelijk wel goed uit in de langere runs. Hij waarschuwt zijn eigen superster Verstappen hiervoor: "Wij moeten nog steeds tijd vinden, want onze set-up is nog niet helemaal juist. Die lange run van Leclerc was zeer indrukwekkend. Onze auto is zeker niet slecht, maar er moeten nog flink wat zaken worden gefinetuned. Het veld lijkt dichter naar elkaar toe te kruipen."