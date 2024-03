Perez beschikt niet over een Marko-clausule

Het team van Red Bull Racing stond in de afgelopen weken in het middelpunt van de aandacht in de Formule 1. De relletjes bleven elkaar opvolgen, maar omtrent Sergio Perez bleef het rustig. Hij stelt dat hij niet geschikt over een soort Marko-clausule en hij focust zich op zijn eigen zaken.

In de afgelopen twee weken ging het veelvuldig over het contract van Max Verstappen. De Nederlandse wereldkampioen werd in verband gebracht met een mogelijke transfer naar Mercedes. Daarnaast lekte uit dat hij over een soort Marko-clausule in zijn contract beschikt. Dat zou betekenen dat hij bij Red Bull Racing kan vertrekken, als teamadviseur Helmut Marko ook is vertrokken bij de Oostenrijkse renstal.

Sergio Perez heeft alle verhalen over het contract van zijn teamgenoot ook gelezen. Maar tijdens een persmoment in Australië wil hij er niet te veel over zeggen: "Ik heb die clausule niet. Ik weet niet welke clausules Max in zijn contract heeft staan. Het zou beter zijn als je dat aan hem vraagt. Het enige wat ik weet is dat Max bij het team onder contract staat en dat hij volledig toegewijd is aan het team. Het is verder niet aan mij om hier iets over te zeggen. Het heeft niets met mij te maken. Ik focus mij op mijn eigen beslissingen. Het is naar mijn mening niet goed om over andere coureurs te praten als we de feiten niet kennen."