Sainz nog niet helemaal fit: "We kijken er vrijdag naar"

Carlos Sainz gaat dit weekend proberen om gewoon weer te racen. De Spaanse Ferrari-coureur werd twee weken geleden in Jeddah geopereerd aan een blindedarmontsteking. Hij voelt zich nog niet helemaal fit, maar hij gaat er alles aan doen om zijn werk uit te oefenen.

Sainz haakte twee weken geleden in Saoedi-Arabië halverwege het weekend af. Hij voelde zich al een paar dagen niet lekker, maar toen bleek dat hij een blindedarmontsteking had. Hij moest onder het mes en hij werd voor de rest van het weekend vervangen door Oliver Bearman. Dit weekend wil Sainz gewoon gaan rijden in Melbourne, maar op vrijdag worden er pas echt knopen doorgehakt.

Herstellen

Sainz geeft in Australië aan dat hij zich steeds iets beter begint te voelen. Hij is daar eerlijk over in gesprek met de internationale media: "Elke dag voelt het weer wat beter. De eerste week was zwaar, ik heb veel in bed gelegen om te herstellen. Dan zie je het allemaal wat minder rooskleurig in, maar in de tweede week gaat het herstel veel sneller en ik voelde mij al heel wat beter. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat ik op vrijdag in de auto kan springen en goed kan presteren. We hebben een uitgebreid herstelplan voor deze race. We kijken op vrijdag hoe ik me voel."

Fit

Sainz dankt vooral de medici die hem zo snel weer hebben opgelapt. Hij stelt dat de ingreep voor deze operatie in de afgelopen jaren minder heftig is geworden: "Daarom zeiden de dokters na de operatie dat het spannend zou worden, maar niet onmogelijk om twee weken later weer te racen. In deze sport komen er natuurlijk veel G-krachten om de hoek kijken, maar het is zeker mogelijk, al helemaal als je merkt hoe ik mij nu voel. Of ik honderd procent fit zal zijn? Zeker niet, want dat ben ik alleen als ik in de afgelopen tien dagen heb kunnen trainen. Ik denk wel dat ik fit genoeg ben om te racen."