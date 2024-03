Herbert waarschuwt Horner: "Zo forceer je Verstappen het team uit"

De rel rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is nog steeds het gesprek van de dag. Horner lijkt gewoon aan te blijven bij Red Bull, maar men vraagt zich af of dat wel goed gaat. Johnny Herbert denkt dat Horner er op deze manier voor kan zorgen dat Max Verstappen en Adrian Newey het team gaan verlaten.

Het onafhankelijke onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner zorgde voor een enorme schokgolf in de Formule 1-wereld. Red Bull sprak Horner uiteindelijk vrij, maar daarmee was de kous nog niet af. De vrouw die een klacht indiende tegen Horner lijkt in hoger beroep te gaan en er is veel kritiek op Horner. De Brit stelde in Jeddah dat hij dit hoofdstuk wilde sluiten.

Oud-coureur en huidig analist Johnny Herbert denkt dat Horner ervoor kan zorgen dat er grote problemen ontstaan bij Red Bull. Bij BetIdeas spreekt Herbert zich uit: "Als Christian aan het vechten is voor zijn positie, en daar lijkt het op, dan duwt hij misschien de grootste ster uit het team. Dit lijkt de verkeerde aanpak te zijn. Je wil graag houden wat je hebt. Je wil Adrian binnenboord houden en je wil Max binnenboord houden. Als je op een arrogante manier aanblijft, dan forceer je je main man uit het team. Vanuit het teamperspectief lijkt dat niet de juiste keuze te zijn."