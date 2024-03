Marko zwijgt over opvallende Verstappen-geruchten

In de afgelopen weken gingen er veel geruchten over Red Bull Racing rond. Zo werd ook Max Verstappen in verband gebracht met een mogelijke overstap naar concurrent Mercedes. Helmut Marko heeft die geruchten ook gehoord, maar daar wil hij helemaal niets over zeggen.

Verstappen beschikt over een contract tot en met 2028 bij het team van Red Bull Racing. De Nederlander leek zich op zijn plek te voelen bij Red Bull, maar in de afgelopen weken leken er twijfels te ontstaan. De kritiek van Jos Verstappen op teambaas Christian Horner wakkerde geruchten aan over een mogelijk vertrek naar Mercedes. Verstappen senior babbelde in Bahrein ook nog uitgebreid met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Daarna lekte ook nog uit dat Verstappens contract een speciale 'Marko-clausule' bevat.

In deze clausule zou staan dat Verstappen bij Red Bull kan vertrekken als teamadviseur Helmut Marko is vertrokken. In Saoedi-Arabië stelde de Oostenrijker dat hij mogelijk wordt geschorst, maar daar kwam hij snel op terug. De geruchten over een exit van Verstappen werden alsmaar heviger. OE24 vraagt Marko of Verstappen met hem heeft gesproken over Mercedes. Marko weigert daar iets over te zeggen: "Dat zijn interne zaken. Je hoeft daar van mij helemaal geen serieuze antwoorden over te verwachten."