Jordan verwacht dat Alonso met pensioen gaat

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso beschikt over een aflopend contract bij het team van Aston Martin. De Spanjaard twijfelt echter openlijk over zijn toekomst in de Formule 1. Eddie Jordan stelt dat het er sterk op lijkt dat Alonso eind dit jaar met pensioen gaat.

Alonso is bezig aan een tweede jeugd bij het team van Aston Martin. De Spanjaard stond vorig seizoen meerdere keren op het podium en in de eerste twee races van dit jaar heeft hij ook nog geen fout gemaakt. Aangezien zijn contract afloopt, en er zitjes vrijkomen bij Red Bull Racing en Mercedes, kan hij zomaar een belangrijke rol gaan spelen op de rijdersmarkt. Toch liet hij al doorschemeren dat hij nog goed moet nadenken over zijn toekomst.

Supersterren

Ook voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan is onder de indruk van de huidige prestaties van Alonso. De Ier is wel eens kritisch geweest, maar in zijn podcast 'Formula for Success' is hij duidelijk: "Je hebt de Spaanse supersterren in het voetbal en het tennis, hij is de superster in de autosport. Alonso is een klasse apart en ik denk dat hij in de Formule 1 blijft. Ik ben kritisch geweest op zijn managementvaardigheden of de mensen die hem managen, omdat hij naar mijn mening wel vier wereldtitels had moeten winnen."

Nieuwe boot

Jordan komt echter al snel terug op zijn woorden over de toekomst van Alonso. De Ierse oud-teambaas denkt namelijk niet dat Alonso doorgaat met de Formule 1. Jordan richt zich tot zijn podcastmaatje David Coulthard: "Hij heeft een nieuwe boot gekocht en dat is voor mij vaak een indicatie. Ik weet dat jij, David, toentertijd ook een boot kocht en dat je daarna in stijl met pensioen ging. Dat heb ik ook gedaan. Mensen hebben de gewoonte om boten te kopen en dan met pensioen te gaan."