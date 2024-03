'Aramco denkt aan Aston Martin-overname en komst Verstappen'

Het is geen geheim dat er vanuit Saoedi-Arabië veel interesse is in de Formule 1. Staatsoliebedrijf Aramco is titelsponsor van het team van Aston Martin. Het lijkt er echter op dat Aramco zijn zinnen heeft gezet op deze renstal, ook Max Verstappen lijkt hierdoor in beeld te komen.

Aramco is sinds dit jaar de titelsponsor van het team van Aston Martin. Het Saoedische staatsoliebedrijf is daarnaast ook één van de hoofdsponsors van de Formule 1. De logo's van het bedrijf zijn veelvuldig te zien rondom de races en anderhalve week geleden stonden ze in de schijnwerpers tijdens de Saoedische Grand Prix in Jeddah. Maar nu lijkt het er op dat hun invloed nog groter kan gaan worden.

Overname

Het doorgaans betrouwbare Italiaanse medium Formu1a.Uno meldt namelijk dat Aramco mogelijk het team van Aston Martin wil over nemen. Volgens het medium gaan er al langer geruchten rond in de paddock over een nauwere betrokkenheid van Aramco bij de Formule 1. In Jeddah werden er hooggeplaatste figuren benaderd en werden er analyses uitgevoerd. Ze zouden hun ogen hebben gericht op een mogelijke overname van Aston Martin, het team van Lawrence Stroll zou een waarde hebben van ruim 1 miljard pond.

Verstappen

Vanaf 2026 gaat het team van Aston Martin ook nog rijden met Honda-krachtbronnen. Een mogelijke overname door Aramco zou dus ook betekenen dat er met grote merken kan worden samengewerkt. Volgens Formu1a.Uno kan dit er ook voor zorgen dat Aramco een aantal grote namen kan aantrekken. Het medium brengt Max Verstappen en Red Bull-kopstuk Adrian Newey in verband met een mogelijke overstap. Daarbij wordt ook verwezen naar de huidige onrust binnen Red Bull en het feit dat Honda dus gaat samenwerken met Aston Martin.