'Red Bull verkiest Horner boven Verstappen'

De situatie binnen het team van Red Bull Racing blijft voor veel verhalen zorgen. Het lijkt er op dat men er alles aan doet om de rust te laten wederkeren. Maar daarnaast lijkt het er inmiddels ook op dat Red Bull niet zal ingaan om mogelijke bluf van de Verstappens.

De onrust binnen Red Bull ontstond nadat het Oostenrijkse moederbedrijf bevestigde dat ze bezig waren met een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. De Brit werd vrijgesproken, maar daar eindigde het verhaal niet. De Verstappens zouden niet zo blij meer zijn met Horner, ze staan vierkant achter teamadviseur Helmut Marko.

Het lijkt er dan ook sterk op dat Max Verstappen beschikt over een 'Marko-clausule'. Dit zou betekenen dat de Nederlander kan vertrekken, als Helmut Marko is vertrokken bij Red Bull Racing. Volgens PlanetF1 bestaat deze clausule echt, maar maakt men zich bij Red Bull niet zoveel zorgen. Volgens PlanetF1 zou Red Bull bereid zijn om te bluffen als de Verstappens ze een ultimatum geven om voor hen of Horner te kiezen. Het medium meldt dat Red Bull aan Verstappens manager Raymond Vermeulen heeft laten weten dat ze Horner boven Verstappen zullen verkiezen. In de afgelopen week was het echter rustig omtrent een mogelijke transfer van de drievoudig wereldkampioen.