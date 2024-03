Sauber past teamnaam aan voor Australische Grand Prix

Het team van Sauber rijdt dit jaar officieel onder de naam van Stake F1 Team. Deze naam wordt door vrij weinig mensen gebruikt, maar ze voeren deze naam wel. Aankomend weekend in Australië kunnen ze hun teamnaam echter niet gaan gebruiken.

Door de strenge gokregels in Australië kan Sauber geen gebruik maken van de naam Stake F1 Team. Stake is immers een bedrijf dat ook online gokken faciliteert. Dat betekent dus ook dat de wagens van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou er dit weekend iets anders uit zullen zien. Alle logo's en verwijzingen naar Stake zullen niet om de wagens te zien zijn, deze worden waarschijnlijk vervangen door de logo's van Kick.

Streamingplatform Kick, eigendom van Stake, is dit jaar ook één van de grote sponsors van Sauber. De Zwitserse renstal zal aankomend weekend dan ook gaan rijden onder de naam Kick Sauber. Deze naam zal later dit jaar nog een aantal keren worden gebruikt als er wordt geracet in andere landen met zeer strenge gokregels. De logo's van Kick zijn dit jaar ook terug te vinden in het logo van het team. Voorafgaand het seizoen had Sauber al aangekondigd dat ze dit jaar hun teamnaam gaan rouleren. Het is de verwachting dat ze in Japan wel weer kunnen rijden onder de naam van Stake.