'Pijnvrije Sainz gearriveerd in Melbourne'

Carlos Sainz is gearriveerd in Melbourne voor de Australische Grand Prix. De Spanjaard moest twee weken geleden de Saoedische Grand Prix overslaan vanwege een blindedarmontsteking. Het lijkt er nu op dat hij aankomend weekend gewoon weer plaats kan nemen in zijn Ferrari.

Sainz beleefde een hels weekend in Saoedi-Arabië. Hij verliet de mediadag vroegtijdig vanwege ziekte en op vrijdagochtend bleek dat hij kampte met een blindedarmontsteking. Hij werd geopereerd en hij werd voor de rest van het weekend vervangen door debutant Oliver Bearman. Sainz was op zaterdag wel aanwezig op het circuit, maar hij had overduidelijk nog heel erg veel pijn.

Bij Ferrari wilde men vorige week niet bevestigen dat Sainz in Melbourne weer zou gaan rijden. Volgens de Spaanse krant Marca lijkt Sainz weer helemaal in orde te zijn. De krant spotte Sainz op maandag op het vliegveld en daar oogde hij fit. Hij zou zich weer pijnvrij kunnen voortbewegen. Op donderdag moet Sainz zich bij de FIA melden voor een medische test, daarna zal dus blijken of hij mag gaan deelnemen aan het raceweekend. Mocht hij toch niet kunnen rijden, dan is Oliver Bearman aanwezig in Melbourne. De Formule 2 komt in Australië ook weer in actie, dus Bearman staat op stand-by.