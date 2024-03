Steiner geeft toe: "Had eerder moeten vertrekken bij Haas"

Het team van Haas nam begin dit jaar afscheid van teambaas Günther Steiner. De Italiaan kreeg geen contractverlenging en Gene Haas stelde Ayao Komatsu aan als opvolger. Steiner is blij met hoe zijn leven er nu uitziet en hij stelt dat hij te lang is aangebleven bij Haas.

Steiner werkte bijna tien jaar voor het team van Haas. Hij was betrokken bij het opzetten van het team en hij groeide in de afgelopen jaren uit tot een soort cultheld. De prestaties op de baan vielen flink tegen en Gene Haas besloot dan ook voor iemand anders te kiezen. Steiner heeft in de afgelopen weken rustig aan gedaan en hij is nu terug in de paddock als analist voor onder meer RTL Duitsland.

Steiner baalt er dan ook niet van dat hij geen teambaas meer is van Haas. De Italiaan is daar goudeerlijk over in een nieuwe column op de site van de Formule 1: "Het leven is mooi sinds ik voor dit seizoen ben vertrokken bij Haas. In de laatste paar weken heb ik voor het eerst in tien jaar aan iets anders dan de Formule 1 kunnen denken. Deze tijd doet mij goed. Hoe meer tijd er voorbij gaat, hoe meer ik mij realiseer dat ik te lang ben aangebleven bij Haas. Als je afscheid neemt, dan wordt het allemaal helderder en zie je wat je moet doen. Als je daar zit, denk je dat je het kan doen. Dat kan je echter niet."